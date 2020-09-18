Депутат ЕП рассказал о желании США любой ценой остановить СП-2

Москва, 18 сентября. Правительство США готово на все, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал немецкий депутат Европарламента Максимилиан Крах.

Таким образом политик прокомментировал резолюцию ЕП, в которой депутаты требуют провести «независимое международное расследование» ситуации, возникшей с российским блогером Алексеем Навальным. Также Европарламент выступил с предложением усилить санкции против России.

Однако, по мнению Краха, данная резолюция является не более, чем частью антироссийской повестки, поскольку внутри американской делегации ЕП давно идут обсуждения «Северного потока — 2».

«При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: «Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект», — приводит слова депутата телеканал RT.

Также депутат отмечает, что российский проект может составить конкуренцию американскому сланцевому газу и существуем газопроводам. Кроме того, развитие экономических связей между Берлином и Москвой делает Германию более независимой, что не выгодно США.

Напомним, 17 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом ввести «действенные санкции» против России и заблокировать реализацию проекта «Северный поток — 2». Стоит отметить, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, поэтому не являются обязательными для исполнения институтами Европейского союза.