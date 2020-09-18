Пушков жестко ответил Польше на обвинение российских диспетчеров

Москва, 18 сентября. Нынешнее правительство Польши не желает признавать очевидную вину своих пилотов в крушении самолета польского президента Леха Качиньского, которое произошло в апреле 2010 года. При этом одна версия случившегося, высказанная Варшавой, опровергает другую. Соответствующее мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

«Если в Варшаве хотят арестовать российских диспетчеров и возложить на них вину, значит, там отвергают версию теракта на борту самолета, которую продвигает экс-министр обороны Польши Мачеревич и ряд других польских политиков», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что диспетчеры по определению не могли иметь никакого отношения к теракту. Это еще раз опровергает прежнюю версию Варшавы. По мнению сенатора, истинный виновник трагедии известен лишь «польской верхушке», однако сказать об этом сейчас в Польше никто не решается.

В интервью для «Парламентской газеты» он также отметил, что заявления Польши об аресте россиян не будет иметь никаких практических последствий. Дело в том, что с момента трагедии прошло уже 10 лет, а вина польских пилотов давно признана. Заявление Варшавы же сенатор воспринимает не более чем способ «плеснуть масла» в огонь антироссийской кампании.

Ранее Генпрокуратура Польши обратилась в районный суд Варшавы с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Если суд удовлетворит ходатайство, диспетчеров могут объявить в международный розыск.