Эксперт назвал главные признаки того, что ваш смартфон устарел

Москва, 18 сентября. В среднем смартфоны начинают устаревать спустя год после покупки. При этом понижаются их технические характеристики и появляется «моральный износ». Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

Специалист считает, что задумываться о приобретении нового смартфона стоит в тот момент, когда у устройства появляются первые проблемы с аккумулятором. Они могут проявляться по-разному. Например, гаджет может по прошествии года меньше держать заряд батареи или же излишне нагреваться.

Отмечается, что в данном случае не поможет и замена аккумулятора. Это продлит исправную работу устройства максимум на месяц, однако потом он начнет вести себя как прежде.

«И если телефоном со слабым аккумулятором можно какое-то время еще пользоваться, то без приложений вряд ли получится обойтись. Если вы видите, что телефон не справляется с нагрузками, приложения стали зависать или вылетать, то телефон смартфон пора заменить», — приводит слова Кускова агентство экономической информации «Прайм».

Напомним, ранее компания-производитель мобильных устройств Huawei запатентовала инновационный беспроводной способ зарядки гаджетов. Для этого процесса используется лазер. Согласно указанным в патенте данным, смартфон можно заряжать на расстоянии в пределах помещения. Энергия передается при помощи лазера.