Доктор Продеус объяснил, почему не стоит бояться температуры 37 градусов

Москва, 18 сентября. Температура выше 37 градусов плотно ассоциируется в обществе с болезнью. Однако подобный подход не совсем корректен, поскольку к росту температуры тела человека могут привести множество факторов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, соведущий телепередачи «Жить здорово» Андрей Продеус.

Он поясняет, что сама по себе температура не является опасной, поскольку большее значение при заболевании играет именно самочувствие человека.

«Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна», — пояснил Продеус в интервью радио Sputnuk.

Отмечается, что в целом нормальная температура тела человека колеблется от значений от 36,2 до 37,2 градуса. При этом максимально высокие значения можно зафиксировать примерно в 8 часов вечера, а самые низкие в 3 часа ночи. Важно отметить, что речь идет о температуре, измеренной в подмышечных впадинах, пояснил доктор.

Поводом для обращения к врачу должно стать постоянное или частое повышение температуры до отметки в 37 градусов.

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