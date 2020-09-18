Большинство россиян выступили против снижения возраста получения прав

Москва, 18 сентября. Подавляющее большинство россиян (74%) высказались против идеи снижения возраста для получения водительских прав. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«Большинство россиян (74%) против снижения возраста получения водительского удостоверения. 13% респондентов — за. Еще 13% затруднились с ответом», — говорится в исследовании SuperJob.

При этом отмечается, что уровень неодобрения инициативы растет с увеличением возраста опрошенных: 57% среди опрошенных до 24 лет и 83% среди россиян от 45 лет и старше. Аналогичная тенденция прослеживается и с увеличением уровня доходов респондентов. Среди водителей доля тех, кто выступает против, выше, чем среди тех, кто машину не водит: 80 и 68% соответственно.

Опрос, участие в котором приняли 1600 респондентов, проводился с 14 по 16 сентября во всех регионах РФ, в 339 населенные пунктах.

Напомним, с предложением снизить на два года минимальный возраст для получения водительских прав выступил депутат Госдумы Василий Власов. В письме начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову он обратил внимание, что в России подростки 16–17 лет уже могут официально устроиться на работу, переехать на учебу в другой город и жить отдельно от родителей. По мнению парламентария, снижение возрастного ценза для получения водительских прав даст возможность молодежи раньше включаться в экономические процессы, передавал RT.

Идею Власова в обществе восприняли неоднозначно. К примеру, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев обратился к печальной статистике смертности в ДТП. Согласно этим данным, большой процент автокатастроф происходит с водителями в возрасте с 18 и до 26 лет. Он призвал коллег, не губить новое поколение России на дорогах.

Согласие с инициативой в беседе с Федеральным агентством новостей высказал координатор движения «Синие ведерки», член общественного совета ГУ МВД РФ по Москве, блогер Петр Шкуматов. По его мнению, снижение возрастной планки для получения водительских прав не скажется на аварийности, поскольку 16-летний нормально обученный водитель вполне готов стать полноправным участником дорожного движения.