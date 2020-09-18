Самая красивая женщина в мире Белла Хадид показала новые откровенные фото

Лос-Анджелес, 18 сентября. Американская фотомодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной в мире, показала неопубликованные кадры с фотосессии люксового бренда Versace. Новые фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

Хадид разместила сразу несколько постов, к которым прикрепила множество снимков. Фотосессия проводилась для новой рекламы модного дома Versace. В ней Хадид была запечатлена на пляже с журналом в руках. В съемках промо-ролика также приняла участие супруга музыканта Джастина Бибера Хейли.

На одной из фотографий, опубликованных Беллой Хадид в Instagram, супермодель также позирует перед камерой, сидя на пляже. На девушке надето темно-коричневое бикини с золотыми вставкам. Кроме того, образ модели дополняется различными украшениями.

На другом снимке модель лежит на песке в синем платье. При этом одежда едва прикрывает грудь Хадид.

В сумме публикации набрали уже более миллиона отметок «мне нравится». В комментариях под фотографиями подписчики оценили внешний вид супермодели.

Ранее Белла Хадид взбудоражила поклонников, опубликовав откровенную фотографию в своем профиле в Instagram. Звезда позировала в коротких джинсовых шортах и черном свитшоте.