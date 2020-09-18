Опубликовано видео с аварийным состоянием дома правительства РФ

Москва, 18 сентября. Пресс-служба российского правительства опубликовала видеозапись, на которой запечатлено аварийное состояние гаража в здании Белого дома на Краснопресненской набережной.

Как сообщает РБК, на видео показано, как в гараже здания с потолка ручьями льется вода. Один из чиновников садится в машину, прячась от «ливня» под зонтом. Как уточняет информагентство, видео было предоставлено в ответ на запрос о причинах проведения реконструкции в Белом доме.

По данным пресс-службы, у здания повреждено гидроизоляционное покрытие, сильно изношены инженерные системы, кровля Белого дома находится в аварийном состоянии.

Поэтапная реконструкция здания правительства будет стоить в общей сложности 5,27 млрд рублей. Первый этап пройдет в 2022 году, на него запланировано выделение почти 1,1 млрд рублей. Еще почти 800 млн рублей будет затрачено в 2023 году.

Проект реставрации предусматривает ремонт в Зале наград и Аванзале и благоустройство территории здания правительства. По данным пресс-службы, часть сотрудников покинет рабочие места на время ремонта, перебравшись в здание бывшего Наркомнаца в Трубниковском переулке.

Отметим, ранее также планировалось начать ремонт здания Государственной думы. Однако в середине апреля советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что работы откладываются из-за пандемии коронавируса. По ее словам, в связи с этим 700 млн рублей «будут направлены на более нужные и важные сейчас цели».