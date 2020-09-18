Латыш набросился на туристку из Литвы за вопрос на русском языке

Рига, 18 сентября. Житель Латвии вступил в конфликт с туристкой из Литвы за то, что та задала ему вопрос на русском языке, сообщает Sputnik Latvija.

В своем микроблоге в Twitter девушка под ником Saule рассказала, что в неприятный инцидент попала ее хорошая знакомая, которая теперь запомнит общение с представителем соседней страны «на всю жизнь».

«Одна классная, талантливая литовская знакомая поделилась опытом, как ей пришлось что-то спросить в Латвии на русском, и какой-то мужчина гордо стал на нее кричать на латышском», — сообщила она.

По словам девушки, ее подруга очень испугалась и теперь всю жизнь будет стыдиться, что знает русский язык.

В комментариях большинство пользователей не поддержали поступок латыша. Другие выразили мнение, что все это лишь выдумка. Свою точку зрения они аргументировали тем, что молодые люди чаще всего используют английский язык, а сами латыши «на русский язык ругаются только в твиттере, а в жизни всем любезно отвечают».

Нашлись и те, кто поддержал агрессивного жителя Латвии.

«К счастью, у вас, в Литве, не так много русскоговорящих, как у нас. Больше латышей, и хочется надеяться, большинству надоело, что тут живут люди, которые за тридцать лет независимости так и не научились говорить на латышском языке», — выразил свое негодование пользователь Nodus Gordius.

Единственным государственным языком в стране является латышский. При этом русский язык является родным для почти 40% населения.

Отметим, в начале года бывший президент Латвии Андрис Берзиньш высказал предложение пересмотреть отношение государства к русскому языку, подчеркнув, что на нем говорит значительная часть населения страны, передавал RT. По его словам, Латвии следует использовать все языки, на которых говорит население.