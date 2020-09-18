Нюша похвасталась перед подписчиками роскошной фигурой

Москва, 18 сентября. Певица Нюша в очередной раз похвасталась роскошной фигурой, выложив в Instagram откровенные фотографии, на которых она позирует в купальнике цвета морской волны.

Поклонники написали множество комментариев, где высоко отозвались о ее фигуре и загорелой коже. Кроме того, подписчики отметили, что Нюша не испугалась испортить макияж – несмотря на заметный мейкап на лице, певица отважно прыгнула в бассейн.

Также она рассказала о происхождении лазурного купальника на ней. Оказывается, он был произведен довольно необычным способом.

«Купальник, который на мне, полностью делают из найденных в океане рыболовных сетей. Перед вами модель, сделанная с поправкой на экологическую этику, — заявила она.

Отметим, что Нюша далеко не в первый раз публикует откровенные снимки. Недавно она оголилась для клипа под названием «Пьяные мысли» и посоветовала фанатам обратить внимание на спрятанный в конце ролика секретный QR-код. А до этого фотографией с полуобнаженной грудью решила проиллюстрировать пост о проблемах экологии.

Летом поп-певица взяла перерыв в работе и улетела вместе с мужем Игорем Сивовым и дочкой отдыхать в Крым. Недавно исполнительница ошарашила поклонников, откровенно рассказав о начале отношений с мужем. Нюша призналась, что она закрутила роман с Сивовым, когда он был еще женат. По ее словам, она не хотела разбивать семью, это было для нее табу, но в итоге произошло то, чего она избегала.