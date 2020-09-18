Гимнастка Севастьянова опубликовала откровенные снимки в бикини

Москва, 18 сентября. Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова порадовала своих поклонников откровенными снимками в Instagram.

Она опубликовала две фотографии. На первой она загорает на пляже, одетая в откровенное бикини. Фото Севастьянова подписала коротко: «Воспоминания».

На другой фотографии она лежит на пляже в том же бикини, однако фотография сделана с другого ракурса.

Поклонники оценили такие фотографии.

«Наши спортсменки — самые красивые! А гимнастки — самые лучшие в мире!», — написал один из подписчиков.

25-летняя Каролина Севастьянова одержала победу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в составе сборной России в групповом многоборье. По окончанию Олимпиады, она завершила свою спортивную карьер, став моделью. Севастьянова вела активную светскую жизнь, например, СМИ сообщали о ее романе с хоккеистом Александром Овечкиным.

Недавно Севастьянова опубликовала снимок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Далеко не все интернет-пользователи отнеслись к кадру с ирландским спортсменом снисходительно. Некоторые обрушились на девушку с критикой и напомнили ей, что боец женат. Гимнастка подчеркнула, что Макгрегор очень добрый и дружелюбный мужчина, и осудила людей, намекающих на романтические отношения между ними.