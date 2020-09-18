Муцениеце развеселила поклонников зажигательным тверком

Москва, 18 сентября. Актриса Агата Муцениеце развеселила своих поклонников зажигательным тверком в тельняшке.

Агата опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео. На кадрах 31-летняя актриса в тельняшке, спортивных брюках и кроссовках исполняет бодрый тверк.

«У меня почти 100 тысяч в тикток. В честь этого выкладываю сюда свой танец. Хорошего вечера, не судите строго мои танцевальные данные, я тот еще тверкер», — подписала видео артистка.

Поклонники оценили игривые движения звезды, отметив, что видео подняло им настроение.

«А мы с мужем думали, какие-то малявки танцевали. А это Агата тик ток записывает», — написала в комментариях ylichka_vakilova, добавив смеющихся смаликов.

«Как вам удается быть всегда веселой?» — интересуется araisapieva.

«Надеюсь, ты никогда не станешь теткой, скучной теткой, томно смотрящей на фото», — добавила mariam_bibi_.

Нашлись и те, кто подверг критике танцевальные способности Агаты.

«Отключите ей Интернет», — безапелляционно напишет playingtheangelx.

«Смотрю на эту Агату, что-то с ней все таки не то. И детскость в ней какая-то странная. Женщина должна быть, конечно, немножко ребенком… наша сила в нашей слабости. А это какая-то недоразвитость или недоразумение», — поделилась своим мнением loskoann.

«С каждым таким видео, Карпович начинает нравиться все больше», — добавила grizaeva_e.

Напомним, не так давно стало известно о разводе Павла Прилучного и Муцениеце, которые состояли в браке с 2011 года. Вскоре актера заметили вместе с его коллегой Мирославой Карпович. Летом вскрылись подробности личной жизни Прилучного. Как сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня», он начал встречаться с актрисой задолго до развода, причем, об этом знала и Муцениеце.