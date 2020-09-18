Глюкозу заподозрили в употреблении наркотиков после неадекватных танцев

Москва, 18 сентября. Поведение певицы Натальи Ионовой, более известной как Глюкоза, на звездной тусовке заставило ее поклонников думать о том, что она употребляет запрещенные препараты. Артистка вела себя развязно и неадекватно.

В ночь на 13 сентября многие звезды шоу-бизнеса отправились на вечеринку в честь дня рождения гендиректора телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова. Владелец музыкального канала отметил юбилей с большим размахом.

Среди гостей оказалась и Глюкоза. Как сообщает Telegram-канал «Небожена», артистка появилась на вечеринке без супруга в вечернем платье с глубоким декольте и разрезом по ноге. При этом певица вела себя достаточно странно: в порыве танца прижималась к молодому человеку и засовывала ему пальцы в рот, имитируя фрикции.

«Глюкоза была обдолбанная и у нее вывалилась сиська. И она весь вечер вот с этим парнем сосалась», — подписала видео «Небожена».

Отметим, ранее Глюкозе досталось от поклонников за неудачный выбор платья на юбилее Давлетярова. На своей странице в Instagram она опубликовала совместное фото, поблагодарив главу музыкального канала за праздник.

Платье понравилось далеко не всем подписчикам Глюкозы. Некоторые сочли неудачным и даже «странным» фасон наряда. Другие отметили, что наряд певицы был слишком откровенным.