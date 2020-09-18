Теракт произошел в городе Босра на юге Сирии

Дамаск, 18 сентября. Террористы устроили теракт на юге Сирии, подорвав заминированный автомобиль в центре города Босра. Взрыв прогремел возле здания суда, по предварительным данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. Кроме того, окрестным зданиям нанесен материальный урон.

Это не первый теракт за последнее время на территории Сирии. В среду мощный взрыв был устроен в административном центре южной провинции Даръа. Один человек получил ранения. А 29 июня в окрестностях Даръа на мине подорвался автобус, в котором находилось сорок сирийских военнослужащих. В результате теракта погибли восемь солдат, еще 23 были ранены. Ответственность за теракт была возложена на террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Также в конце августа прогремел мощный взрыв в провинции Дамаск. Местные СМИ со ссылкой на министерство энергетики сообщили, что ЧП произошло на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры. Власти Сирии заявили, что это был теракт. В результате взрыва вся республика временно лишилась электроснабжения.

1 Организация запрещена на территории РФ.