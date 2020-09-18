Борьба с киберпреступлениями в РФ может потребовать создания IT-следствия

Москва, 18 сентября. В Госдуме приступили к проработке законопроекта о создании специализированных подразделений в органах дознания, которые займутся преступлениями в Интернете. Сообщается, что соответствующий документ прорабатывается членом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным.

Эта инициатива нашла поддержку в Общественной палате РФ, где предложили создать Федеральное агентство по кибербезопасности.

Выборный указал, что в России серьезно усложнилась ситуация с IT-преступностью, а полиция не успевает справляться со всеми нарушениями закона. По статистике МВД, только в этом году число преступлений с использованием интернет-технологий выросло на 85,1 процента, в том числе тяжких и особо тяжких — на 123,7 процента. Кроме того, в шесть раз выросло количество мошеннических действий, совершенных с использованием банковских карт.

Всего за последние пять лет, по данным руководителя Генпрокуратуры Игоря Краснова, количество правонарушений в Интернете увеличилось в 25 раз — с 11 тысяч до 295 тысяч. При этом, правоохранители успевают раскрыть менее десяти процентов от них.

Выборный предположил, что раскрываемость киберпреступлений можно существенно поднять, если в органах дознания, следствия, прокуратуры и суда появятся специализированные подразделения, занимающиеся исключительно IT. Его инициативу поддержал первый заместитель председателя Комиссии палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Мы на площадке Общественной палаты даже не раз обсуждали, что неплохо было бы в нашей стране создать некое Федеральное агентство по кибербезопасности», — приводит его слова «Парламентская газета».

Такие меры, по мнению Малькевича, позволили бы эффективно бороться с фейками в Сети.