МИД Литвы отреагировал на закрытие границы с Белоруссией

Вильнюс, 18 сентября. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что своим заявлением о закрытии европейских границ президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается переложить ответственность за беспорядки на внешние силы. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире местного национального радио.

«Это вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то внешней угрозы. Если такой угрозы нет, ее надо найти», — сказал он.

Также Линкявичюсом было сказано, что он считает необходимым переждать некоторое время для того, чтобы выяснить дальнейшее развитие событий. При этом в литовском МИД отмечают, что пока, несмотря на заявления президента, движение транспорта через литовско-белорусскую границу осуществляется в прежнем порядке.

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не вмешивается в политику других государств, поэтому президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо «успокоиться и попить водички».

Соответствующее заявление последовало в ответ на закрытие белорусско-украинской границы. Ранее Лукашенко заявил, что республика закрывает границы на западном направлении. Президент также обратился к гражданам указанных государств. Белорусский лидер попросил их помешать политикам развязать войну.