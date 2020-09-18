Часть пенсионеров в РФ получит новые доплаты к пенсии до 1 октября

Челябинск, 18 сентября. Жители Челябинской области пенсионного возраста до 1 октября получат новые денежные выплаты, приуроченные ко Дню пожилого человека, сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению главы региона Алексея Текслера министерство социальных отношений начало проводить выплаты ко Дню пожилого человека. Все пенсионеры должны получить прибавку до 1 октября.

На дополнительную выплату могут рассчитывать южноуральцы, достигшие к 1 октября 2019 года возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, проживающие и получающие пенсию на территории Челябинской области.

Прибавку в 700 рублей к пенсии получат в регионе более 900 тыс. человек. Из областного бюджета на эти цели выделено более 640 млн рублей.

Ранее стало известно, что Госдума РФ рассмотрит законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий. Изменение, в частности, коснется работающих пожилых граждан, чьи выплаты не повышали с 2016 года, передавал телеканал «360». Документ затрагивает все виды пенсий, в том числе по инвалидности, старости или потере кормильца и другие. Авторы документа отмечают, что в данном вопросе не может быть исключений.