Украина готова включить «формулу Штайнмайера» в закон о статусе Донбасса

Киев, 18 сентября. «Формулу Штайнмайера» включат в закон об особом статусе Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины, член политической подгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин.

«Мы согласились на то, чтобы «формула Штайнмайера» была включена в закон про особый порядок местного самоуправления», — сообщил Костин в эфире украинского телеканала «1+1».

По его словам, сейчас идет обсуждение того, «какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе со включенной «формулой Штайнмайера» работал с точки зрения права».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались Донецкая и Луганская народные республики. В ответ Киев ввел в Донбасс войска. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также во время саммитов в «нормандском формате».

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В начале октября 2019 года участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера»

«Формула» подразумевает три пункта. Первый из которых — проведение выборов в ЛДНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса в конституции Украины, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.