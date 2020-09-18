Пушкина предложила отслеживать отсидевших педофилов по GPS

Москва, 18 сентября. Для того, чтобы предотвратить новые трагедии и насилие над детьми, в России должна быть внедрена система постоянного наблюдения за людьми, которые отбывали наказание за педофилию. Такое мнение высказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Поводом для соответствующего заявления послужил инцидент в Рыбинске, где были изнасилованы и убиты две сестры 8 и 13 лет. Подозреваемым по данному делу является местный жители Виталий Молчанов, который по версии следствия в прошлом году освободился из колонии и втерся в доверие к матери-одиночке, чтобы надругаться над ее детьми.

Пушкина отметила, что разделяет гнев всех россиян и местных жителей, которые требуют пожизненного заключения для Молчанова. При этом она сказала, что для решения сложившейся проблемы нужен комплексный подход.

«Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение?» — цитирует Пушкину «Парламентская газета».

По мнению депутата, действенными мерами должна стать отмена срока давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей, а также внедрение системы наблюдения за освободившимися из тюрьмы педофилами с помощью GPS-трекеров. Это также потребует ряда изменений в законодательстве, отмечает депутат.