Разведку у воздушных границ РФ за неделю вели 44 самолета и 10 БПЛА

Москва, 18 сентября. Российские радиолокационные станции за прошедшую неделю брали на сопровождение 54 летательных аппарата иностранных государств, осуществлявших разведку у границ РФ, сообщается в инфографике газеты «Красная звезда».

Согласно данным, представленным Минобороны РФ, за неделю разведку вдоль воздушных границ вели 44 самолета-разведчика и десять беспилотников иностранных государств. Российские РЛС контролировали все полеты, нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.

К примеру, в четверг сообщалось, что российский истребитель Су-27 из состава сил Балтийского флота перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции над акваторией Балтийского моря.