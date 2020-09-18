Вильфанд рассказал, когда ждать прихода «бабьего лета» в центральной России

Москва, 18 сентября. Наступление в центральной части России сезона бабьего лета можно ожидать на следующей неделе. Потепление планируется со вторника, 22 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что всплеск тепла, который в последние дни наблюдался в Центральном федеральном округе, вскоре сменит похолодание. К концу рабочей недели должно похолодать до 11 градусов. Изменения будут существенны, однако вполне нормальны для сентября, пояснил синоптик.

«В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Повышение температуры до 15-18 градусов начнется со следующего вторника. Вплоть до четверга, 25 сентября, на территории всего Центрального федерального округа должно установиться тепло. Столбик термометра будет подниматься до 20 градусов.

Напомним, вечер четверга, 17 сентября, отметился в Москве сильным штормом и ливнем. Стихия принесла с собой пробки и локальные разрушения. Об этом сообщает телеканал «360».