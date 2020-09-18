В ПФР рассказали, как пенсионерам получить дополнительные 7,5 тыс. рублей

Новосибирск, 18 сентября. Пенсионеры могут получить денежную выплату в дополнение к основной страховой пенсии по старости, сообщает пресс-служба новосибирского отделения Пенсионного фонда РФ.

Речь идет о доплате за иждивенцев. Фиксированная выплата 5 686,25 рублей доплачивается к страховой пенсии по старости и по инвалидности. В определенных случаях размер выплаты может составлять 7 581,67 рублей. Например, когда на иждивении у пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, к которым относятся дети младше 18 лет, обучающиеся очно дети до 23 лет и дети-инвалиды.

«Члены семьи признаются состоящими на иждивении родителя, если они находятся на его полном содержании или получают от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию», — уточнили в ПФР.

На детей до 18 лет повышенная выплата устанавливается независимо от факта учебы. Что касается родителей детей с 18 до 23 лет, обучающихся в учебном заведении на очном отделении, то пенсионеру нужно будет подать заявление о перерасчете пенсии. Такое же правило распространяется и на родителей-пенсионеров детей, ставших инвалидами после 18 лет.

В ПФР предупредили, что пенсионерам нужно будет в обязательном порядке сообщить в фонд, если ребенок закончил обучение, устроился на работу или вступил в брак.

Ранее сообщалось, что среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году должен вырасти на 6,3%, до 17 443 рублей, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Выплаты получат 43 млн человек, на выплату пенсий будет потрачено 8,4 трлн рублей, на ежемесячные денежные выплаты — 425 млрд рублей.