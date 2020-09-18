ПФР поставил последнюю точку в теме перерасчета «советских» пенсий

Москва, 18 сентября. Специалисты Пенсионного фонда России поставили последнюю точку в споре о перерасчете выплат пенсионерам, у которых есть стаж работы в СССР. Как пояснила управляющая амурским отделением ПФР Елена Гончарова, обсуждение данного вопроса появилось не на пустом месте.

Ранее к чиновнице обратилась жительница Благовещенска Маргарита Сучкова. Она провела опрос среди местных пенсионеров и выяснила, что жителей до сих пор заботит новость о перерасчете выплат за «советский» стаж. Дело в том, что в Сети продолжается распространение некорректной информации.

Как пояснила Гончарова, под перерасчетом авторы подразумевали процесс валоризации, который прошел в 2010 году.

«Так, чтобы увеличить пенсию за стаж, приобретенный до 2002 года, государство провело валоризацию пенсий. Валоризация — это специальная система повышения размера пенсий путем увеличения пенсионных прав граждан на 10% и сверх того 1% за каждый полный год стажа, приобретенного в «советское» время, то есть до 1 января 1991 года», — цитирует Гончарову Primpress.

Соответственно, принцип перерасчета использовался при назначении пенсий в дальнейшем и применяется до сих пор. Поэтому все права граждан учтены.

До этого стало известно, что Госдума РФ рассмотрит законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий. Изменение, в частности, коснется работающих пожилых граждан, чьи выплаты не повышали с 2016 года. Об этом сообщает телеканал «360».