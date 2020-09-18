Яна Кошкина взбудоражила поклонников провокационным снимком топлес

Москва, 18 сентября. Звезда сериала «Домашний арест» Яна Кошкина взбудоражила поклонников провокационным фото во время отдыха в бассейне.

Артистка в настоящее время наслаждается отдыхом в теплых краях. На своей странице в Instagram Кошкина опубликовала несколько снимков, позируя у бассейна в алом бикини. На одном из них она вальяжно лежит у воды.

Второй снимок получился более провокационным. В кадре девушка позирует, вылезая из бассейна топлес. Верх от купальника знаменитость предпочла выбросить. На теле остались только красные бразильянки.

Обе публикации она сопроводила загадочным хэштегом «#язнаютынаменясмотришь».

Некоторые подписчики звезды решили, что это намек на то, что компанию актрисе в отпуске составил юморист Гарик Харламов, которому СМИ приписывают роман с пышногрудой артисткой.

«Харламов фоткал, кста», — уверен dmitriy_llll.

Большинство же комментариев касались привлекательной фигуры Кошкиной.

«Яна, ты как музыкальная пластинка, на какую сторону не переверни — хороша», — пишет в комментариях alexskiff.

«Даю зуб, что 100,% мужиков стали увеличивать фото. Очень шикарное фото. Провокационное!» — добавил sergei_dulisov.

«Ух ты! Я думал только глаза выдающиеся, а тут и вторые 90 хороши!» — отметил vovka64bk.ru.

Снимок уже набрал более 66 тыс. лайков и более 800 комментариев.