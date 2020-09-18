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Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции Запада

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Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции Запада

Москва, 18 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каким может стать ответ России на предполагаемые санкции со стороны Запада на фоне событий в Белоруссии и инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Мы действуем всегда зеркально. Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар — и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются», — объяснила Захарова, выступая в эфире в программе ведущего телеканала «Россия-1» Владимира Соловьева в YouTube.

По словам Захаровой, реакция России, вероятно, будет такой же, как и на предыдущие санкции и ограничения. Она напомнила, что у РФ уже имеется богатый опыт зеркальных ответов на выпады Запада, пишет телеканал 360.

Напомним, в Европарламенте приняли резолюцию, в которой звучит призыв принять «действенные санкции» против России и заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным.

20 августа Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где он был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин и помещен в клинику «Шарите».

Ранее СМИ назвали имя вероятной отравительницы Алексея Навального — Мария Певчих. У женщины была возможность подмешать или нанести яд, а незадолго до госпитализации Алексея она неожиданно дистанцировалась от него. Оказалось, что достать токсин для нее не составляло труда — отец Певчих является руководителем научных предприятий и владеет лабораторией.

Источник: Соловьёв LIVE
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