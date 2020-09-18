Глава МВД Украины Аваков посоветовал Лукашенко «успокоиться»

Киев, 18 сентября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не вмешивается в политику других государств, поэтому президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо «успокоиться и попить водички».

Соответствующее заявление последовало в ответ на закрытие белорусско-украинской границы. Ранее Лукашенко заявил, что республика закрывает границы на западном направлении. Президент также обратился к гражданам указанных государств. Белорусский лидер попросил их помешать политикам развязать войну.

«Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что — попейте водички, господин Лукашенко, — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — заявил в ответ Аваков.

Напомним, ранее эксперты во время круглого стола «Цветные революции — продукт США и ЕС. Беларусь: август 2020» пришли к выводу, что Соединенные Штаты Америки управляют протестными акциями в Белоруссии и пытаются оказать давление на Россию. Специалисты обратили внимание на характер беспорядков в Белоруссии. Они заключили, что акции были запланированы за несколько месяцев до начала протестов.