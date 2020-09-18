Стал известен обновленный состав МАП

Москва, 18 сентября. Межпарламентская ассамблея православия обновила свой состав на очередном заседании в дистанционном режиме. Как стало известно Федеральному агентству новостей, президентом МАП переизбран председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Новым генсеком организации стал греческий парламентарий Максимос Харакопулос.

О планах МАП на 2021 год ФАН рассказал новый глава комиссии по культуре МАП Иван Сухарев.

«Нас ждут заседания в Италии и в Греции. Конечно, пандемия сэкономила большую сумму денег, но дистанционный формат не позволяет достичь всех целей. Надеемся, нам удастся провести 28 генеральную ассамблею в Бельгии в Брюсселе. Кроме того, мы хотим снова привлечь внимание к судьбе статуса собора Святой Софии и провести выставку «Храмы Святой Софии в мировом православии» по всему миру», — сообщил парламентарий.

По словам Сухарева, выставка будет посвящена репликам храма и соборам, вдохновленным образом Святой Софии.

«По подобию этой великой церкви строилось много соборов по миру, — объяснил собеседник агентства. — Основные реплики находятся в Греции, Турции, Болгарии, Италии, северной Македонии, Украине, Белоруссии. В России такие храмы есть в Новгороде, Вологде, Кронштадте. Выставка проводится для того, чтобы раскрыть идеи концептуального единства храмов, их преемственности, и позволит привлечь внимание к ситуации с собором Святой Софии».

К выставке снимут видеоролик и выпустят иллюстрированный каталог с комментариями специалистов, добавил депутат.

Также по инициативе нового председателя комиссии по культуре МАП проведет диалог двух монотеистических религий — ислама и христианства в формате видеоконференцсвязи в Башкирии.

В следующем же году в программе МАП появится «Международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция вместе сквозь века» на острове Корфу, в этот раз он будет посвящен концу ига Османской империи для греков.