Ивлееву в ягодицы укусила муха цеце

Москва, 18 сентября. Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала, как во время съемок в Африке ее укусила муха цеце. Насекомое известно тем, что способно передавать человеку смертельно опасные заболевания. Об инциденте Ивлеева рассказала в четверг в своем Instagram-аккаунте.

Неприятный случай произошел во время съемок очередного эпизода трэвел-шоу «Орел и решка».

«Меня в задницу вальнула муха цеце. У меня пошла то ли аллергия, то от сыпь по всему телу, и все страшно начало чесаться!» — поделилась впечатлениями Ивлеева.

Она пояснила, что съемочная группа оказалась вынуждена выехать в отель по сильному бездорожью. Вскоре кожа телеведущей начала покрываться волдырями, но затем Ивлеева приняла лекарство, и сыпь начала уменьшаться. Несмотря на неприятный опыт блогер призналась, что Африка оставила у нее исключительно положительные впечатления.

Напомним, ранее Ивлеева раскрыла хитрость, благодаря которой можно увеличить грудь на фото. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков в купальнике, сделанных на яхте.