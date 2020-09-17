Модель Виктория Лопырева продемонстрировала грудь в ретро-бикини

Москва, 17 сентября. Модель Виктория Лопырева, отправившаяся на отдых в Турцию со своим супругом Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем, опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в ретро-бикини, подчеркивающем ее грудь.

37-летняя модель примерила винтажное бикини с геометрическим узором. Поверх купальника она накинула белую рубашку и закатала рукава. Кроме того, она уложила набок распущенные волосы, освежила лицо легким макияжем и подчеркнула глаза растушеванными стрелками.

«Всегда слушайте свою интуицию! Если вы выхватили какую-то мысль из котла информации, она дана вам, чтобы действовать. Сначала приходит она — ваша правильная мысль, а потом уже чей-то опыт, мнение, страхи, альтернативные пути решения и прочая. Забейте! И действуйте так, как считаете нужным», — написала Лопырева в подписи к фотографии.

Подписчикам новый образ модели пришелся по душе. Они отметили, что ретро-бикини ей очень к лицу.

Лопырева ранее порадовала поклонников фотографиями в откровенных купальниках. Модель опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, которые были сделаны на песчаном пляже в ОАЭ, и предложила подписчикам выбрать лучший из них.

Напомним, что телеведущая в феврале прошлого года родила сына, которому дала имя Марк Лионель. Роды проходили в одной из клиник Майами в США. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов.