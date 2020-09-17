Певица Караулова оголила грудь и рассказала интимные секреты из жизни

Москва, 17 сентября. Российская певица, финалистка телепроекта «Фабрика звезд — 5» Юлиана Караулова поделилась в Instagram откровенным снимком, на котором без стеснения оголила часть груди. В подписи под фотографией артистка рассказала несколько секретов из своей жизни, о которых фанаты точно не могли знать.

На снимке Караулова одета в откровенный наряд серебристого цвета. При этом платье с одним рукавом кокетливо открывает плечо певицы и часть груди.

В посте певица рассказала несколько фрагментов из своего детства. Так, например, первый раз Караулова поцеловалась с мальчиков в 11 лет. При этом ее «парню» было 16. Кроме того певица призналась, что у нее сильно искривлена носовая перегородка из-за перелома. В 13 лет в парке им. Горького в Караулову на полной скорости врезался молодой человек, сломав девочке нос.

«Я с детства тяготела к экстриму. В 7 лет я решила прыгнуть с высокой лестницы, неудачно приземлилась, и заработала 6 переломов в ноге. А в 9 съехала на снегокате с горнолыжного трамплина и оказалась на хирургическом столе в больничке. Тормоза снегоката проткнули мне ногу», — пояснила певица.

Ранее Караулова поделилась своими впечатлениями от посещения крымского арт-фестиваля «Таврида». Она призналась, что «Таврида» зарядила ее вдохновением и позволила немного отдохнуть. Теперь артистка готовится к возращению домой, где намерена «сворачивать горы».