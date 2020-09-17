В Госдуме потребовали признать права Ефремова недействительными

Москва, 17 сентября. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился в Следственный комитет РФ с просьбой направить в суд иск о признании водительских прав актера Михаила Ефремова недействительными.

Ранее Лысаков высказывался о необходимости провести доследственную проверку, которая бы установила, менял ли Ефремов водительские права. По мнению парламентария, из-за хронического алкоголизма медсправка была выдана ему незаконно.

«Учитывая его зависимость от алкоголя, а также употребление наркотиков, что подтверждено материалами дела, он не имеет права по медицинским показаниям управлять ТС», — цитирует РИА Новости обращение Лысакова в СК РФ.

Депутата просит следователей провести проверку и направить в суд иск о признании недействительным водительских прав актера.

Автокатастрофа с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения заслуженный артист РФ на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова, который скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, передавал «Царьград».

В среду сообщалось, что Ефремов ответил на письмо журналиста RT. По его словам, в день ДТП он ничего не помнил «где-то с 13.00» и делает вывод, что «пить надо меньше». Сожалеет же актер больше всего о том, что погибшего в ДТП уже не вернуть.