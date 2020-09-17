В Москве за сутки скончались 8 пациентов с коронавирусом

Москва, 17 сентября. Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 8 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве составило 5033.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в столице зафиксирован рост числа выявляемых случаев COVID-19. По его словам, в городе стали больше тестировать на COVID-19, передает RT. Как уточнил градоначальник, ранее в день проводилось около 40 тыс. тестов, сейчас же объем ПЦР-тестирований достиг 66 тыс.

По данным на 17 сентября, с момента начала пандемии в России выявлен 1 085 281 случай заражения коронавирусом, скончался 19 061 пациент, выздоровели 895 868 человек.