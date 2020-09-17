Жена Ефремова навестила актера в следственном изоляторе

Москва, 17 сентября. Супруга актера Михаила Ефремова София Кругликова прибыла в следственный изолятор, чтобы навестить артиста. О ее визите рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«У Софьи Кругликовой и Михаила Ефремова сегодня было краткосрочное свидание. Они общались через стекло с помощью телефона», — рассказал Мельников.

Отметим, что это первый раз, когда Ефремова в СИЗО посетил кто-то из членов семьи. По словам члена ОНК Марины Литвинович, родные Ефремова приступили к подготовке документов для предоставления свиданий. Однако эта процедура требует определенного времени, пишет телеканал 360.

Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима и запрету на три года управлять автомобилем после освобождения. Он также должен будет выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова в размере 800 тыс. рублей.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Находясь за рулем внедорожника, актер выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Его автомобиль столкнулась с фургоном Lada, водитель которого получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Сам Ефремов в аварии не пострадал. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, кроме того в его крови обнаружены следы наркотиков. Свидетели по делу также подтвердили, что в момент аварии Ефремов находился в автомобиле один.