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Сексуальный образ Асмус не помог завоевать интерес зрителей

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Сексуальный образ Асмус не помог завоевать интерес зрителей

Москва, 17 сентября. Поклонники актрисы Кристины Асмус жестко раскритиковали новое шоу с ее участием, несмотря на сексуальный образ артистки. 

Звезда «Интернов» опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок проекта «Золото Геленджика», где она выступила в качестве ведущей. По ее словам, только сейчас ей удалось посмотреть первую серию шоу, которое она назвала «грандиозным». 

«Месяц съемок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии, 20-часовые смены, тонны геля для узи», — поделилась секретами закулисья актриса.

На опубликованной фотографии Асмус предстала в коротком платье с объемными рукавами белого цвета. Образ дополнили шляпа, высокие сапоги и ярко-красный парик. Она также спросила у подписчиков, успели ли они посмотреть премьеру.

Сексуальный образ Асмус не помог завоевать интерес зрителей

Сексуальный образ актрисы зрителям явно понравился. Однако саму программу они жестко раскритиковали.

«Смотрели, шоу хорошее, так сказать «Большие гонки на минималках». Одна просьба к вам, Кристина, ведите себя естественней, не так наигранно», — советует в комментариях пользователь goreegor.

«Звучит, может, и грандиозно, но шоу получилось вовсе неинтересное, увы», — добавил kir.mir.pir.

«Что? Извини, конечно, но хрень вы сняли редкостную, дизлайков видела сколько стоит?» — негодует ivan_gr.820.

Некоторые пользователи вспомнили, что именно из-за съемок в этом шоу актриса пропустил торжественную линейку 1 сентября, когда в школу их дочку-первоклассницу повел только Гарик Харламов. По мнению зрителей, все это не стоило того, чтобы бросать ребенка одного в такой важный день.

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