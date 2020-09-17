Сексуальный образ Асмус не помог завоевать интерес зрителей

Москва, 17 сентября. Поклонники актрисы Кристины Асмус жестко раскритиковали новое шоу с ее участием, несмотря на сексуальный образ артистки.

Звезда «Интернов» опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок проекта «Золото Геленджика», где она выступила в качестве ведущей. По ее словам, только сейчас ей удалось посмотреть первую серию шоу, которое она назвала «грандиозным».

«Месяц съемок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии, 20-часовые смены, тонны геля для узи», — поделилась секретами закулисья актриса.

На опубликованной фотографии Асмус предстала в коротком платье с объемными рукавами белого цвета. Образ дополнили шляпа, высокие сапоги и ярко-красный парик. Она также спросила у подписчиков, успели ли они посмотреть премьеру.

Сексуальный образ актрисы зрителям явно понравился. Однако саму программу они жестко раскритиковали.

«Смотрели, шоу хорошее, так сказать «Большие гонки на минималках». Одна просьба к вам, Кристина, ведите себя естественней, не так наигранно», — советует в комментариях пользователь goreegor.

«Звучит, может, и грандиозно, но шоу получилось вовсе неинтересное, увы», — добавил kir.mir.pir.

«Что? Извини, конечно, но хрень вы сняли редкостную, дизлайков видела сколько стоит?» — негодует ivan_gr.820.

Некоторые пользователи вспомнили, что именно из-за съемок в этом шоу актриса пропустил торжественную линейку 1 сентября, когда в школу их дочку-первоклассницу повел только Гарик Харламов. По мнению зрителей, все это не стоило того, чтобы бросать ребенка одного в такой важный день.