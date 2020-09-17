Захарова заявила, что ФРГ и Запад «обрабатывали» ОЗХО по Навальному

Москва, 17 сентября. Германия вместе с рядом западных стран активным образом «обрабатывали» организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с якобы «отравлением» блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление в четверг сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире шоу «Соловьев Live» на YouTube.

«По нашим данным, западные партнеры, это Германия и еще целый ряд стран, обрабатывали в этот момент ОЗХО», — пояснила Захарова.

Также было отмечено, что на сегодняшний день Россия пока так и не получила от правительства Германии внятных ответов на запросы Генпрокуратуры.

Напомним, 20 августа блогеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, где пациент был госпитализирован. В течение 44 часов Навальному оказывалась квалифицированная медицинская помощь, следов яда в организме обнаружено не было. Однако родственники мужчины предпочли перевести больного в немецкую клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии заявили, что Навальный якобы был «отравлен» веществом «Новичок». Вскоре стало известно, что причиной инцидента с Навальным послужил его конфликт с Владимиром Ашурковым, который отправлял ему данные для «расследований» и финансово содействовал ФБК (признан иноагентом в РФ).

Кроме того, есть основания полагать, что к отравлению Навального может быть причастна подданная Великобритании Мария Певчих, которая сотрудничает с Ашурковым с 2010 года.