Ефремов рассказал о талантливых российских заключенных

Москва, 17 сентября. Осужденный на восемь лет по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов заявил, что в колониях содержится много талантливых людей, которые могут стать артистами Русского тюремного театра.

Ефремов заявил, что необходимо создать тюремный театр, который будет ставить спектакли для заключенных. Актер выразил готовность принять активное участие в реализации данной инициативы, а также заявил о намерении создать творческое объединение заключенных по всей России. Ефремов подчеркнул, что желает отбывать свой срок в Чувашии, так как в колониях этого региона есть театр.

«Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК сидят (мошенничество. — Прим. ФАН)», — сказал артист и рассмеялся.

Ефремов предположил, что попал в тюрьму «по высшему замыслу», которым ему предначертано создать театр «за решеткой».

В начале июня Михаил Ефремов спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд лишил Ефремова водительских прав на три года.