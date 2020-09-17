Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса

Москва, 17 сентября. В России разрешено амбулаторное использование двух отечественных препаратов, применяющихся при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении Минздрава.

Уточняется, что до этого данные препараты могли применяться исключительно при лечении пациентов в стационарных условиях.

Ранее представитель научного центра «Вектор» рассказал, когда результаты тестирования новой вакцины от коронавирусной инфекции появятся в отрытом доступе. Он пояснил, что пока ведется работа по оформлению необходимой документации для получения патента, поэтому результаты исследования будут доступны в течение нескольких месяцев.

Участниками третьего этапа испытания препарата, разработанного в «Векторе», станут три тысячи добровольцев.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. Руководства всех стран мира приняли решение о закрытии границ для граждан других государств. Данные меры позволили локализовать вирус и взять эпидемический процесс на контроль. На данный момент в тройку стран-лидеров по уровню заболеваемости мире входят США, Индия и Бразилия.