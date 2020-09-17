Ученые из США открыли новое состояние воды

Вашингтон, 17 сентября. Американские исследователи пришли к выводу, что переохлажденная вода – это две жидкости в одной. Своим наблюдением они поделились после первых в истории измерений жидкой воды при температурах намного ниже ее обычной точки замерзания. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science.

Вода – одно из самых широко распространенных химических веществ на планете, но до сих пор не изучена до конца. Иногда ученые называют воду «самой загадочной субстанцией на Земле».

У воды есть много свойств, которые отличают ее от других жидкостей. Так, при замерзании она расширяется, а не сжимается, что приводит к уменьшению ее плотности. Именно этим объясняется тот факт, что лед не тонет, а держится на поверхности воды. Кроме того, у воды высокая температура кипения, а сама она является отличным растворителем.

Одним из необычных свойств воды является то, что она медленно замерзает. Другие жидкости переходят из жидкого состояния в твердое постепенно, после того, как преодолевают точку замерзания. Вода же остается жидкой до последнего; причем для затвердевания ей требуются ядра кристаллизации.

Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) Министерства энергетики США провели эксперимент, чтобы узнать, как поведет себя вода, если таких частиц не будет. Им удалось создать переохлажденную жидкую воду, охладив ее до минус 138 градусов Цельсия.

Изучая видеоматериалы процесса охлаждения воды, ученые увидели, что при переохлаждении вода конденсируется в плотную жидкую фазу, которая продолжает сосуществовать с нормальной жидкой фазой.

«Мы показали, что жидкая вода при очень низких температурах не только относительно стабильна, но и существует в двух структурных формах», — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Грега Киммела.

Таким образом, исследователям удалось доказать, что переохлажденная вода способна находиться в стабильном двухфазном «жидко-жидком состоянии». Раньше считалось, что переохлажденная вода неизбежно переходит в твердое состояние.