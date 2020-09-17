Юрий Лоза считает, что Земля плоская

Москва, 17 сентября. Певец и композитор Юрий Лоза привел четыре аргумента, доказывающих, что планета Земля плоская. Его родственники — летчики и мореходы, а также знания, полученные в университете, доказывают, что человечество пребывает в неведении.

Основное доказательство того, что планета имеет форму тарелки, а не шара, музыкант выделил из книги Эрика Дюбэя «200 доказательств того, что Земля не шар». Однако среде аргументов в пользу своей теории он почерпнул и из своего жизненного опыта, и со времен учебы. Стоит заметить автор знаменитого хита «Мой маленький плот» закончил географический факультет в Казахском государственном университете.

Первым аргументом стало то, что геодезисты не используют понятия «круглая Земля».

«При использовании геодезических формул вы берете показания из какой-либо точки, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую форму планеты», — объясняет свою точку зрения Лоза.

Также композитор и исполнитель отметил, что мореходы никогда не пользуются глобусом. Эту информацию музыкант получил от тестя, который плавал в море 32 года.

«Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут по глобусу — только по картам плоской Земли. Если плыть по глобусу, то поплывешь непонятно куда», — уверен артист.

Что касается самолетов, здесь также Юрий Лоза нашел аргумент, ведь, как известно, воздушные судна летают только по прямой. Это он узнал от еще одного родственника, который проработал в авиации 30 лет.

По мнению музыканта, будь Земля такой, какой ее описывают ученые, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов.