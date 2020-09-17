Раскрыто содержание предсмертного письма Тесака своей подруге

Москва, 17 сентября. Неонацист Максим Марцинкевич, по прозвищу Тесак, незадолго до смерти написал письмо своей возлюбленной. В послании, попавшем в Сеть, он анализировал прожитую жизнь и признавался в преступлениях.

«Привет, моя любимая Рыська! Ты прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу. А с тебя специально взял обещание до конца кино смотреть», — написал Тесак.

По мнению осужденного, для себя он не видел уже хорошего будущего. Он также констатировал, что судьба его сложилась иначе, чем ему хотелось бы. Марцинкевич считает, что в этом виноват сам.

Тесак предполагал в письме, что если бы ему в 16 лет попалась книга «Овцы в волчьих шкурах», то он стал бы сторонником либертарианства. При таком сценарии тяжких преступлений бы не произошло. Он бы не попал в тюрьму и не принял бы решения о суициде.

В письме он продолжил раскаиваться, подчеркивая, что лично сам причинял страдания жертвам. Кроме того, вел агитацию среди сторонников, что также принесло горе людям.

Завершая письмо, Тесак попросил девушку оказать поддержку его семье после самоубийства. Также Марцинкевич выразил надежду, что подруга обретет счастье, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Тесак покончил с собой в СИЗО в Челябинске. Ранее он был приговорен к десяти годам заключения за серию тяжких преступлений.