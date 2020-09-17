Судно для достройки «Северного потока — 2» возвращается в Калининград

Москва, 17 сентября. Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое может быть задействовано в достройке газопровода «Северный поток — 2» направилось в Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic, который отслеживает движение морских судов.

В июле 2020 «Иван Сидоренко» находился в Калининграде, где до сих пор пришвартовано судно снабжение «Остап Шеремет». В начале сентября «Иван Сидоренко» прибыл в Санкт-Петербург, после отправился в немецкий порт «Мукран», где размещена логистическая база «Северного потока — 2». Судно прибыло в «Мукран» утром 17 сентября, однако ближе к вечеру «Иван Сидоренко» взял курс на Калининград. Судно прибудет в калининградский порт 18 сентября.

В конце 2019 года США ввели санкции против проекта «Северный поток — 2». Ограничительные меры США затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве газопровода, после чего корабли-трубоукладчики швейцарской Allseas прекратили свою работу. Позднее в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами.

В начале американские власти расширил санкции против российского проекта. Ограничительные меры затронули компании, оказывающие страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям газопровода. Кроме того, несколько сенаторов США направили письмо руководству немецкого порта «Мукран». В своем послании сенаторы предупредили, что оказание логистической поддержки строителям «Северного потока — 2» грозит немецкому порту Мукран американскими санкциями.

В рамках проекта «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря будут проложены две нитей газопровода из России в Германию. США и несколько европейских стран выступают против реализации проекта, однако Германия и большая часть государств Евросоюза поддерживают строительство газопровода.