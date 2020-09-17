Можно бесконечно наблюдать за тем, как поляки расследуют крушение президентского самолета под Смоленском в 2010 году. Неизменно в этих попытках лишь одно — страстное желание обвинить в этой катастрофе Россию и полное игнорирование правды и здравого смысла.

А правда — она известна. И очень неприглядна. Да и виновные известны, только наказать их уже никак нельзя, ибо все они погибли в том самом самолете, который разбился на подлете к аэродрому Смоленск-Северный. Хотя, один виновник катастрофы, все-таки жив и здоров, но он тоже неподсуден. Ибо это — знаменитый польский гонор. Именно благодаря ему высокопоставленные пассажиры самолета проигнорировали предупреждение диспетчеров аэродрома об особо опасных метеоусловиях и заставили пилотов самолета идти на посадку в условиях нулевой видимости. Кстати, пилоты сопротивлялись. Ибо прекрасно понимали, чем грозит попытка посадки в таких условиях. Но не выполнить приказа своих командиров не могли, тем более, что командиры были изрядно выпимши, не желали слушать никаких аргументов и орали на пилотов матом. Все это зафиксировано в записях «черных ящиков» и предъявлено миру по итогам длительного и тщательного расследования, проведенного в России. Кстати, с польской стороны уже звучали обвинения в том, что в России «подменили черные ящики». Оно и понятно. То, что на них записано, слушать не особо приятно.

Пассажиры и пилоты президентского Ту-154 заплатили своими жизнями за глупейший отказ посадить самолет на другом аэродроме. Который находился неподалеку, но метеоусловия на котором были вполне приемлемые. Полет оказался бы дольше на два или на три десятка минут, но президент Польши, вся его высокопоставленная свита и пилоты самолета остались бы живы. И самое удивительное то, что поляки все-таки обнаружили очередных «виновников» катастрофы. Ими оказались диспетчеры аэродрома Смоленск-Северный, те самые диспетчеры, что «вели» самолет в российском воздушном пространстве и уговаривали его экипаж ни в коем случае не садиться на их домашний аэродром. В чем поляки собираются их обвинить — непонятно. Диспетчеры честно и добросовестно выполнили свою работу и на них нет никакой вины за гибель президентского самолета. Наоборот — они, в силу своих возможностей, хотели спасти пассажиров и экипаж самолета. И судя по записям переговоров, пытались это делать до самого конца.

Кстати интересно, куда делась предыдущая версия крушения президентского самолета, ведь она звучала совсем недавно. Она гласила о том, что самолет, якобы был взорван изнутри, несколькими заложенными на земле взрывными устройствами. А устройства заложили, само собой в России, во время ремонта и технического обслуживания самолета. Об этой версии заявляли в польском парламенте, о ней писали все польские газеты, а какие-то лаборатории, даже якобы нашли следы тротила на телах погибших и некоторых конструкциях самолета. Что примечательно — данные этих исследований так и не были представлены миру. Скорее всего потому, что это очередная выдумка ясновельможных панов, которые очень любят эксгумировать могилы своих бывших вождей и начальников.

Это «расследование» гибели президентского самолета не закончится, пока у власти в Польше будет находиться партия «Право и справедливость». Несмотря на все обвинения России, эта история все же больше внутриполитическая и имеет несколько целей. Во-первых — это инструмент давления на оппозицию, предмет для обвинения ее в том, что за время своего нахождения у власти она полностью доверяла России в проведении расследования и была согласна с выводами российских специалистов. Во-вторых — эта история важна для мобилизации ядерного электората партии, консервативного и националистического. Особенно актуально это в контексте прошедших выборов, где «Право и справедливость» чуть было с треском не проиграла оппозиции. И конечно же, все прекрасно понимают, что Россия никогда и никаких диспетчеров Польше не выдаст. Ровно так же, как она проигнорировала сообщение о том, что президентский самолет был взорван минами, заложенными во время ремонта самолета.

Собственно и весь мир реагирует примерно одинаково — собака лает, ветер уносит. Обращают внимание на польский воспаленный бред лишь самые упоротые в своей русофобии политологи и журналисты. А бреда, наверняка, будет еще очень много. Фантазия у польских политиков очень богатая и вряд ли версия о том, что самолет разбился ударившись о дерево, посаженное специально для этого Иосифом Виссарионовичем Сталиным, рассматривается ими как совершенно нереальная.