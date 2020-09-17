На Дальнем Востоке усилят охрану лесов в сезон охоты и сбора дикоросов

Москва, 17 сентября. Обстановка с лесными пожарами в регионах может усложниться в сентябре в связи с открытым сезоном охоты и сбора дикоросов. Российским регионам рекомендовали усилить меры по охране лесов от пожаров в этот период, особенное предписание сделано Якутии, Забайкалью, Хабаровскому краю и Амурской области, передает Федеральное агентство новостей.

Пожароопасный период обсудили на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению пожаров.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) должно будет активно информировать жителей о пожарной опасности в лесах и о мерах пожарной безопасности, а региональное лесное ведомство введет в районах региона особые режимы, связанные с охраной лесов от пожаров, будет работать над своевременным обнаружением лесных пожаров и привлечением сил для их тушения.

В день штабного совещания в Якутии тушили 11 пожаров на площади 836 га. Наиболее сложная обстановка сложилась в Таттинском и Чурапчинском районах. С огнем борются региональные лесопожарные лесные службы и специалисты «Авиалесоохраны». В центре, на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Якутии действует высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в связи с погодными условиями, и в ближайшие пять дней их снижение не ожидается.

Такая же ситуация наблюдается в ряде районов Забайкалья и Амурской области, в Хабаровском крае.

Лесные ведомства должны следить за тем, чтобы огонь с земли не переходил на лесные территории, и своевременно тушить лесные пожары.

Как сообщает Минприроды РФ, особый противопожарный режим действует сейчас в 12 муниципальных районах Якутии и в 14 муниципальных районах Хабаровского края.