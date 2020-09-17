Глава Минэнерго Новак оценил степень готовности «Северного потока — 2»

Москва, 17 сентября. Глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» находится в высокой степени готовности.

Новак отметил, что «Северный поток — 2» обеспечит конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Также глава Минэнерго подчеркнул, что спрос на газ только растет.

«Это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован», — заявил Новак.

Ранее об уверенности в завершении строительства газопровода высказался постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он отметил, что на правительственном уровне завершены все необходимые согласования.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух газопроводов от российского побережья Балтийского моря до Германии. Предполагается, что общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.