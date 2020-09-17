Муж Скабеевой высмеял Гордона за «бред» о российской вакцине от COVID-19

Москва, 17 сентября. Телеведущий Евгений Попов, муж Ольги Скабеевой, жестко отреагировал на недавнее высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона. Последний выразил «сомнения» по поводу эффективности разработанной в России вакцины против коронавируса.

Попов опубликовал в своем Telegram-канале запись передачи, на которой выступал украинский журналист. Гордон тогда бездоказательно заявил, что Украина не должна пользоваться российской разработкой. Он также «нафантазировал, якобы другие страны отказались принимать в расчет вакцину «Спутник V».

По мнению Попова, украинский журналист озвучил абсурдную статистику по использованию препарата, сделав ссылку на «российское руководство». «Прапорщик СБУ», как его назвал ведущий, выдумал, что от использования вакцины ухудшалось состояние каждого седьмого добровольца. Попов отметил, что от такой глупости не смогли устоять многие в студии.

«Масштаба этого бреда не выдержал даже студийный оператор», — отметил ведущий, указав на посторонний шум на заднем плане.

Попов напомнил, что про незначительные жалобы ранее говорил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава ведомства подчеркивал, что о побочных эффектах сказано в инструкции к препарату. Министр добавил, что состояние приходит в норму спустя сутки. Вот только Гордон об этом умолчал.