Рита Дакота взбудоражила фанатов сексуальным снимком в бикини

Москва, 17 сентября. Известная российская певица Рита Дакота восхитила фанатов, опубликовав в своем Instagram откровенную пляжную фотографию.

Рита Дакота известна российским меломанам не только своим музыкальным талантом, но и весьма привлекательной внешностью. Певица воспитывает дочь, однако фигура знаменитости выглядит по-прежнему безукоризненно. Дакота опубликовала снимок, на котором она запечатлена в сексуальном купальнике, стоя на коленях в морской воде.

Певица призналась, что опубликованный снимок не подвергался редакции. Однако фанаты заверили Дакоту, что на фотографии она выглядит безупречно, поэтому ей не стоит переживать.

«Отличная фигура, сочная и женственная!», — признались подписчики.

Стоит отметить, что не все публикации знаменитости также тепло воспринимаются публикой. Ранее Дакота допустила неосторожное высказывание о своем ребенке, после чего столкнулась с критикой со стороны фанатов.