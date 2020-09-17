Рита Дакота взбудоражила фанатов сексуальным снимком в бикини

Москва, 17 сентября. Известная российская певица Рита Дакота восхитила фанатов, опубликовав в своем Instagram откровенную пляжную фотографию.
Рита Дакота известна российским меломанам не только своим музыкальным талантом, но и весьма привлекательной внешностью. Певица воспитывает дочь, однако фигура знаменитости выглядит по-прежнему безукоризненно. Дакота опубликовала снимок, на котором она запечатлена в сексуальном купальнике, стоя на коленях в морской воде.
Когда хочется в тихую Европу, а открыта только Турция - выход лететь именно в @clubmedpalmiye . Без шуток, и это та самая причина, почему из всей огромной Турции мы выбрали именно это место. Горы, тишина, чистейшее море, есть пляж 18+, на котором нельзя шуметь вообще (спасибо, Боги ????????), рай для пп-шников по еде, это французская сетка интеллигентнейшая, которую не купить просто по горящему туру через любого тур-оператора, а надо напрямую бронировать. Соответственно, если тут и есть русские, то это русские, которые, как мы, хотели именно(!) Club Med, а это особенная душевная публика, тут гонятся не за «лакшери», ведь отель 4*, но тут есть просто все, что нужно для душевного отдыха. Не говоря уже о включённом водном спорте ????. В общем, мы в таком невероятном кайфе, что не описать словами. Задавайте в комментах вопросы по теме, я обещаю на все ответить???? А какое ваше любимое место в Турции? Поделитесь ???????????? (p.s: Фед сказал горизонт не равнять, и растяжки не замазывать????).
Певица призналась, что опубликованный снимок не подвергался редакции. Однако фанаты заверили Дакоту, что на фотографии она выглядит безупречно, поэтому ей не стоит переживать.
«Отличная фигура, сочная и женственная!», — признались подписчики.
Стоит отметить, что не все публикации знаменитости также тепло воспринимаются публикой. Ранее Дакота допустила неосторожное высказывание о своем ребенке, после чего столкнулась с критикой со стороны фанатов.