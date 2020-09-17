Тарзан и Королева решили разъехаться

Москва, 17 сентября. Стриптизер Сергей Глушко, известный под прозвищем Тарзан, принял решение разъехаться с певицей и супругой Наташей Королевой. Поводом стал громкий скандал, в который попал артист после появления новостей о его измене.

На днях Тарзан опубликовал в Сети видео, на котором признался, что изменил своей жене в тот момент, пока она отдыхала на юге. Как пояснила в беседе с журналистами певица Наталья Штурм, пара уже давно не живет вместе. Супруги приняли решение разъехаться по разным домам.

«Они живут отдельно», — пояснила Штурм в беседе с изданием Nation News.

Она также отметила, что Тарзан в своей измене Королевой не раскаивается. Несмотря на то, что до свадьбы он активно добивался благосклонности певицы. Штурм также посоветовала своей коллеге не нервничать. Она считает, что сложившаяся скандальная ситуация является не более, чем поводом для черного пиара.

Напомним, ранее Тарзан обвинил свою 23-летнюю обольстительницу Анастасию Шульженко в том, что она якобы его развела, опоила неизвестным веществом, а потом запечатлела их интимные ласки на камеру. Признание звезды продержалось в его профиле недолго, затем он поспешно удалил запись.