Жена музыканта Бесфамильного объяснила, зачем сделала селфи с его трупом

Санкт-Петербург, 17 сентября. Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина Киттель объяснила, зачем сфотографировалась на фоне тела своего скончавшегося супруга.

В Сети вызвал большой ажиотаж снимок 31-летней Екатерины, на котором она запечатлена на фоне тела погибшего мужа. Пользователи задавались вопросом, зачем женщина решилась на это.

«Я сделала это, потому что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет. Он поступил бы так же», — заявила вдова в беседе с KP.RU.

По словам Екатерины, с мужем они часто говорили о смерти, видя в этом «много символизма». Свадьба влюбленных также прошла в готическом стиле: жених представлял собой Смерть, а его невеста — Войну.

«Это два ярких символа. Конца жизни и конца мира», — объясняет Екатерина.

Вдова музыканта уточнила, что, по предварительным данным, он скончался от анафилактического шока. По ее словам, в таком состоянии он приехал со стройки, где трудился в последнее время.

После публикации неоднозначного селфи в адрес Катерины начали поступать оскорбления и даже угрозы. По ее словам, самое безобидное из них было: «гори в аду».

Отметим, летом в Петербурге произошла другая жуткая история. В конце июля расчлененным был обнаружен рэпер Энди Картрайт. Супруга музыканта заявляла, что ее муж скончался за несколько дней до этого от передозировки. Якобы чтобы уберечь рэпера от «бесславной смерти», она расчленила тело мужа, а останки разложила по пакетам и хотела спрятать.

Следователи полагают, что супруга могла преднамеренно убить музыканта. Сама же девушка в беседе с телеканалом «360» заявила, что Картрайт страдал от проблем с сердцем, которые могли привести к его смерти.