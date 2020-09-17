Подписчики Навального начали сомневаться в версии об отравлении «Новичком»

Москва, 17 сентября. Новый ролик в Instagram-аккаунте блогера Алексея Навального заставил пользователей Сети сомневаться в версии об «отравлении» «Новичком».

На личной странице Навального опубликовано видео, на котором сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) проводят обыск в его гостиничном номере. Запись сделана через час, после того как стало известно об «отравлении» блогера. На ней объясняется, откуда в номере Навального могли взяться бутылки, на которых позже якобы найдут следы вещества «Новичок».

«Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — говорится в комментарии к посту.

Однако у подписчиков возникли резонные вопросы к содержанию ролика. В частности, пользователи уточняют, что при контакте с «Новичком» могли пострадать люди, находящиеся в помещении. Но «эксперты» собирают улики защищаясь только резиновыми перчатками.

«Когда отравили Скрипалей, там все в костюмах, все накрыто, полгорода эвакуировали. А у нас перчатки и пакет. И это тот же «Новичок», — заметил semenov___95.

«Все, кто на видео («контакт с отравляющим веществом») уже умерли? Что за ахинею вы несете?» — пишет strelzhov_nike.

Также пользователи недоумевают, почему ролик опубликован так поздно. Пост появился 17 сентября. Видеозапись, которая должна была дать ответы на некоторые вопросы только навредила команде ФБК. Пользователи упрекают соратников Навального в постановочной съемке. Они указывают на то, что номер остался неубранным спустя несколько часов после выселения Навального.

«Вы хотите сказать, что номер после выезда гостя стоял целый час неубранным?» — задался вопросом ifrishman.

«Интересно только, почему люди сразу не убрали номер, чтобы следы замести», — заметил anchi_yanchi.

Вопросы пользователей вызывает и подпись к видеозаписи. Там указано, что сотрудники ФБК собирали все, что может пригодиться врачам в Германии. Однако о лечении блогера в «Шарите» стало известно намного позже запечатленного обыска номера.

«Вопросов стало еще больше, но уже к вам», — пишет morganhh51.

«Ребят вы чего, забрали улики с места преступления? А откуда вы в тот момент знали про Германию?» — спросил koks217.

«Это видео сломало весь рейтинг Навальному, а я месяц верил в отравление», — заключил soyzmultfilm.

Напомним, версию об «отравлении» Алексея Навального веществом из группы «Новичок» выдвинули специалисты из Германии. Омские врачи, которые первыми обследовали блогера не нашли следов отравляющих веществ.

Позже стало известно, что бутылку из номера Навального немецким специалистам передала Мария Певчих, которую журналисты подозревают в отравлении блогера. Этим она также подтвердила версию, что не полетела с ним из Томска и осталась в сибирском городе для сбора потенциальных улик.

Алексей Навальный сейчас находится в берлинской клинике «Шарите». Туда он был доставлен из омской БСМП №1, куда его экстренно госпитализировали из аэропорта. Власти ФРГ заявили, что он был якобы был отравлен веществом «Новичок».