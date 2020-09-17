Сбежавшая в США дочь Успенской шокирует мать откровенными фото

Москва, 17 сентября. Популярная певица и «королева шансона» Любовь Успенская продолжает разочаровываться в дочери, живущей в Соединенных Штатах. Дело в том, что наследница знаменитости выкладывает в Instagram весьма откровенные фото, чем шокирует мать.

Отношения Успенской и ее дочери, Татьяны Плаксиной, сложно назвать простыми. После очередной ссоры с матерью Плаксина переехала в США, однако даже оттуда девушка продолжает беспокоить родственницу.

Недавно певица спросила у девушки, не сошла ли та с ума. Поводом для столь резкого комментария послужила очередная откровенная фотография, опубликованная Плаксиной. Зачастую дочь исполнительницы выкладывает в Instagram снимки, на которой девушка запечатлена либо с обнаженной грудью, либо вообще без одежды.

Последняя опубликованная наследницей фотография также отличается откровенностью. Девушка пытается заявить о себе, как о художнице, и 18 сентября собирается выставить свои картины на аукцион. На мероприятии ценители творчества Плаксиной ознакомятся с ее рисунками и смогут купить приглянувшиеся полотна. Привлечь внимание к аукциону девушка решила весьма банальным способом – она приняла эротичную позу, выгнув спину, и сфотографировалась на фоне своих работ.

Сложно сказать, заинтересуются ли после этого картинами покупатели, но сама Успенская деятельность дочери не поддерживает. Исполнительница считает, что наследница ведет антисоциальный образ жизни, в то время как Плаксина жалуется на недостаток понимания.

Со временем внешность девушки становится все более и более вызывающей. Как сообщалось ранее, дочь звезды обеспокоила фанатов отсутствием зубов.