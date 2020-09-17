Лукашенко рассказал о спасении Белоруссии от «блицкрига»

Минск, 17 сентября. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко выступил на «женском форуме». Президент рассказал участницам о том, кто спас страну от «блицкрига», и когда начались атаки на республику.

Перед началом выступления Лукашенко подчеркнул, что в последний момент принял решение посетить патриотическое мероприятие, когда узнал, что успевает на него.

Комментируя внутриполитическую ситуацию, белорусский лидер подчеркнул, что выборы 9 августа проходили честно и без вранья. Он обратил внимание, что нельзя было сфальсифицировать показатель в 80%. Однако зачинщикам последующих провокаций были неважны результаты народного волеизъявления. Ведь «атака» была запланирована до окончания голосования.

«Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу. За 2,5 часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы. Весь этот день был соткан из провокаций», — подчеркнул президент.

Согласно плану так называемой оппозиции, на 69 участках в Минске и ряде городов участники митингов заблокировали деятельность членов избиркомов. Однако ситуацию быстро просчитали сотрудники правоохранительных органов, сообщает канал Tut.by.

По мнению Лукашенко, действия силовиков «спасли страну и сорвали блицкриг». Президент добавил, что этот неудавшийся план никогда не будет реализован в Белоруссии.